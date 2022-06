Gwyneth Paltrow radieuse avec son ex, Chris Martin, pour la remise des diplômes de sa fille

Elle est une maman comblée ! Gwyneth Paltrow a été aperçue en famille à la remise de diplôme de sa fille Apple, 18 ans. Entourée de son ex et père de sa fille, Chris Martin, cette dernière est apparue souriante et radieuse sur une photo qu'elle a publié sur Instagram.

Après avoir fait le buzz en proposant un produit étonnant au nom de sa marque, Goop, Gwyneth Paltrow a, cette fois, fait parler d'elle dans son rôle de maman. En effet, l'actrice de Seven s'est rendue à la remise des diplômes du lycée de sa fille, la jeune Apple. La jolie jeune femme, blonde comme sa mère, a également pu compter sur la présence de son papa, la star du groupe mondialement connu de Coldplay, Chris Martin. Le chanteur arborait un très élégant costume noir pour l'occasion. Sur la story qui a été dévoilée par Gwyneth ce jeudi, on apercevait le trio visiblement très heureux de se retrouver pour célébrer une si belle réussite. "Félicitations à tous les nouveaux diplômés et particulièrement Apple Martin" avait lâché la star en légende de son cliché. (voir diaporama).

Apple Martin est la fille aînée de Gwyneth et Chris, née un an après leur mariage en 2004. La célèbre actrice oscarisé avait, à l'occasion du 18e anniversaire d'Apple le mois dernier, déjà rendu un touchant hommage à sa fille, devenue une vraie jeune femme. "18. Je suis un peu sans mots ce matin. Je ne pourrais pas être plus fière de la femme que tu es. Tu es tout ce dont j'ai rêvé et même plus. La fierté n'explique pas tout, mon coeur se gorge de sentiments que je ne peux mettre en mots. Tu es profondément extraordinaire de plein de façons. Joyeux anniversaire ma fille chérie. J'espère que tu sais que tu es spéciale et à quel point tu illumines ceux qui ont la chance de te connaître. Particulièrement moi. Je le dis tout le temps et je ne vais pas arrêter... d'après les mots de tante Drew, je suis née le jour où tu es née. Je t'aime. Maman" avait déclaré magnifiquement la star en légende d'une photo de la jeune Apple.