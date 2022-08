Diaporama : Joakim Noah : Sa femme Lais Ribeiro, maman d'un enfant autiste, affronte les préjugés

1 / 13 Joakim Noah : Sa femme Lais Ribeiro, maman d'un enfant autiste, affronte les préjugés

2 / 13 Joakim Noah et sa compagne Lais Ribeiro - Arrivées au défilé Elie Saab Automne/Hiver lors de la Fashion Week de Paris au Plais de Tokyo à Paris, France. © Federico Pestellini/Panoramic/Bestimage

3 / 13 Exclusif - Joakim Noah, Lais Ribeiro - Joakim Noah et Lais Ribeiro se sont mariés devant leurs amis et leur famille sur la plage de Trancoso au Brésil le 13 juillet 2022.

4 / 13 Joakim Noah et sa compagne Lais Ribeiro - Arrivées au défilé Elie Saab Automne/Hiver 2022/2023 lors de la Fashion Week de Paris au Plais de Tokyo à Paris, France, le 5 mars 2022. © Federico Pestellini/Panoramic/Bestimage





5 / 13 Exclusif - Lais Ribeiro et Joakim Noah - Joakim Noah et Lais Ribeiro se sont mariés devant leurs amis et leur famille sur la plage de Trancoso au Brésil le 13 juillet 2022.

6 / 13 Lais Ribeiro et son fiancé Joakim Noah - People au défilé de mode automne-hiver 2022/2023 "Elie Saab" lors de la fashion week de Paris. Le 5 mars 2022 © Olivier Borde / Bestimage





7 / 13 Joakim Noah et sa compagne Lais Ribeiro - Arrivées au défilé Elie Saab Automne/Hiver 2022/2023 lors de la Fashion Week de Paris au Plais de Tokyo à Paris, France, le 5 mars 2022. © Veeren-Clovis/Bestimage





8 / 13 Exclusif - Lais Ribeiro - Joakim Noah et Lais Ribeiro se sont mariés devant leurs amis et leur famille sur la plage de Trancoso au Brésil le 13 juillet 2022.

9 / 13 Exclusif - Joakim Noah - Joakim Noah et Lais Ribeiro se sont mariés devant leurs amis et leur famille sur la plage de Trancoso au Brésil le 13 juillet 2022.

10 / 13 Lais Ribeiro et son fiancé Joakim Noah - People au défilé de mode automne-hiver 2022/2023 "Elie Saab" lors de la fashion week de Paris. Le 5 mars 2022 © Olivier Borde / Bestimage





11 / 13 Exclusif - Lais Ribeiro et Joakim Noah - Joakim Noah et Lais Ribeiro se sont mariés devant leurs amis et leur famille sur la plage de Trancoso au Brésil le 13 juillet 2022.

12 / 13 Exclusif - Lais Ribeiro et Joakim Noah - Joakim Noah et Lais Ribeiro se sont mariés devant leurs amis et leur famille sur la plage de Trancoso au Brésil le 13 juillet 2022.