Diaporama Johnny Depp : Un SDF s'introduit dans sa maison, la police le déloge de force de la douche !

Johnny Depp - Tapis rouge du film "Waiting For The Barbarians" lors du 76ème festival international du film de Venise, la Mostra.

Johnny Depp lors du photocall du gala "Monte-Carlo Gala for Planetary Health" organisé par la Fondation Prince Albert II de Monaco le 24 septembre 2020. © Claudia Albuquerque / Bestimage

Johnny Depp lors du photocall du gala "Monte-Carlo Gala for Planetary Health" organisé par la Fondation Prince Albert II de Monaco le 24 septembre 2020. © Claudia Albuquerque / Bestimage

Johnny Depp à la première du film "Waiting For The Barbarians" lors du 45éme festival du Cinéma Américain de Deauville, France, le 8 septembre 2019.

Johnny Depp à la première du film "Waiting For The Barbarians" lors du 45éme festival du Cinéma Américain de Deauville, France, le 8 septembre 2019.

Johnny Depp au photocall du film "Waiting For The Barbarians" lors du 45éme festival du Cinéma Américain de Deauville, France, le 8 septembre 2019.

10 / 11

Johnny Depp sur le tapis rouge après son hommage - Cérémonie d'hommage à l'acteur J. Depp pour l'ensemble de sa carrière juste avant la projection du film "Waiting For The Barbarians" lors du 45ème festival du Cinéma Américain de Deauville le 8 septembre 2019. J. Depp a reçu un prix, remis par la Présidente du jury C. Deneuve. © Denis Guignebourg/Bestimage