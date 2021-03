Johnny Depp : Un SDF s'introduit dans sa maison, la police le déloge de force de la douche !

À l'aise, Blaise. Un intrus s'est rendu au sein de l'immense et luxueuse propriété de Johnny Depp, près de Los Angeles. Comme l'apprend TMZ.com, le dimanche 21 mars 2021, un homme qui semble être sans-domicile fixe est parvenu à s'introduire jeudi dernier au sein du château de l'acteur. Un voisin l'ayant aperçu en train de se détendre dans le jardin, près de la piscine, a prévenu la police.

Ne le voyant plus, le voisin a ensuite expliqué aux forces de l'ordre que l'indésirable avait quitté les lieux. En réalité, il serait parvenu à se cacher. Peu de temps après, la police a été prévenue une nouvelle fois mais par la sécurité de Johnny Depp de l'intrusion d'un homme dans les murs mêmes de la chic propriété.

Lorsque les forces de l'ordre se sont rendues chez Johnny Depp, l'intrus était alors en train de prendre tranquillement une douche dans l'une des salles de bain, refusant catégoriquement d'en sortir. La police a alors dû forcer la porte afin de l'arrêter. D'après les informations de TMZ.com, il aurait été écroué pour vandalisme à cause de la porte brisée.

Déjà en janvier dernier, une femme s'était introduite chez Johnny Depp. Décrite comme "possiblement sans-abri", elle était elle aussi parvenue à s'introduire au sein de la propriété. Elle était suspectée d'avoir commis un vol dans une propriété avoisinante.

Pour rappel, Johnny Depp avait acheté son grand manoir de Hollywood Hills avec tourelles et piscine pour une bouchée de pain, 1,8 million de dollars, en 1995. D'un style gothique au look de château, cette résidence aux huit chambres et dix salles de bain vaudrait désormais près de 19 millions de dollars. Et ce n'est qu'une infime partie de tout ce que possède l'acteur de Pirates des Caraïbes... Un patrimoine immobilier dont l'ex-compagnon de Vanessa Paradis profite seul désormais puisqu'il est un coeur à prendre.