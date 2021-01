Johnny Depp cambriolé : une femme s'introduit dans sa villa

Décidément, Johnny Depp est dans une mauvaise passe. Avant cette intrusion, l'acteur a été débouté en justice dans son procès l'opposant au groupe NGN (News Group Newspaper), éditeur de The Sun. L'acteur de 57 ans a poursuivi le tabloïd pour diffamation, après publication d'un article le décrivant comme un homme violent avec les femmes, suite à la plainte pour violences conjugales déposée par son ex-épouse, l'actrice Amber Heard.

News Group Newspaper a été blanchi, le juge Nicol estimant que les qualifications du Sun étaient "substantiellement vraies" car "la grande majorité des agressions présumées ont été prouvées", et l'appel du plaignant Johnny Depp a été rejeté. Le héros des films Waiting For The Barbarians (sorti en août dernier) et Minamata a saisi la cour d'appel, qui statuera sur un éventuel nouveau procès.