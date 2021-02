Johnny Depp tente une nouvelle fois de vendre son superbe domaine près de Saint-Tropez

Johnny Depp aurait-il besoin de trouver de nouvelles sources de revenus, depuis que semble se mettre en place un boycott contre lui suite à son procès perdu contre Amber Heard ? L'acteur de Pirate des Caraïbes retente une troisième fois de vendre son domaine près de Saint-Tropez.

Comme le rapportent plusieurs médias anglo-américains, Johnny Depp cherche donc à se séparer de sa propriété après avoir déjà essayé en 2015 et 2016. Il était monté jusqu'à environ 52 millions d'euros et semble donc aujourd'hui prêt à une belle ristourne en se positionnant "seulement" à 45 millions. L'acteur avait acheté son bien en 2001, tombant sous le charme de ce qui est présenté comme étant carrément un mini village provençale du XIXe siècle à quelques kilomètres de Saint-Tropez ; précisément à Plan-de-la-Tour. Il y a dépensé environ 10 millions de dollars en travaux de rénovation et de modernisation. Un domaine composé d'une villa principale, dans laquelle il a passé régulièrement du temps avec son ancienne compagne la chanteuse et actrice française Vanessa Paradis, de six bâtiments - dont un était une ancienne église réaménagée - pour recevoir des invités, d'un studio d'art ou encore d'un espace restauration ! Au total, il faut compter sur pas moins de quinze chambres à coucher et quatorze salles de bain.

Le domaine de l'acteur, aujourd'hui âgé de 57 ans, comprend également deux piscines, un skate park, une salle de sport, une cave à vin, des vignes, des oliviers... Johnny Depp n'y passe sans doute pas assez de temps, sans compter que ses enfants Lily-Rose et Jack sont grands et indépendants, pour trouver intéressant de conserver ce domaine. L'acteur fétiche de Tim Burton possède aussi plusieurs biens immobiliers à travers le monde dont une maison en Californie, récemment visitée par une intruse. On lui a aussi prêté une île aux Bahamas, une écurie dans le Kentucky ou encore des appartements à Los Angeles.