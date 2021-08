Diaporama Joséphine Draï en couple avec un réalisateur bien connu, le père de son fils de 8 mois

1 / 17 Joséphine Draï en couple avec un réalisateur bien connu, le père de son fils de 8 mois

2 / 17 Joséphine Draï lors de la 34ème édition du festival de Cabourg, Journées Romantiques. © Coadic Guirec / Bestimage

3 / 17 Joséphine Draï et son compagnon Benjamin Parent - Célébrités pendant les concert du groupe Suprême NTM à l'AccorHotels Arena à Paris, France, les 8, 9 et 10 mars 2018. © Veeren/Bestimage

4 / 17 Joséphine Draï et son fils Saul, sur Instagram en mai 2021.

5 / 17 Joséphine Draï et son compagnon Benjamin Parent - Photocall du film " Embrasse moi " au cinéma Lincoln lors du Champs-Elysées Film à Paris le 18 juin 2017

6 / 17 Joséphine Draï et son compagnon, le réalisateur Benjamin Parent, sur Instagram en juin 2017.

7 / 17 Benjamin Parent et Benjamin Voisin - Arrivées lors de la 34ème édition du festival de Cabourg, Journées Romantiques le 29 juin 2020. © Coadic Guirec / Bestimage

34th Cabourg Film Festival on June 29, 2020 in Cabourg, France.

8 / 17 Joséphine Draï et son compagnon, le réalisateur Benjamin Parent, sur Instagram en janvier 2018.

9 / 17 Exclusif - Joséphine Draï - Cocktail sur la terrasse Publicis lors de la 8ème édition du Champs-Élysées film festival (CEFF) à Paris, France, le 19 juin 2019. Veeren-Clovis/Bestimage

(No Web pour la Belgique et la Suisse) Exclusive - For Germany Call For Price - Celebs attending the cocktail party of the 8th edition of the Champs-Elysees film festival (CEFF) on the publicis terrace in Paris, France, on June 19, 2019.

10 / 17 Joséphine Draï et son compagnon, le réalisateur Benjamin Parent, sur Instagram en septembre 2016.

11 / 17 Semi-exclusif - Joséphine Draï - Remise des Bold Woman Awards by Veuve Clicquot au 3 Mazarine à Paris le 14 novembre 2019. © Coadic Guirec/Bestimage

12 / 17 Joséphine Draï et son compagnon, le réalisateur Benjamin Parent, sur Instagram en janvier 2019.

13 / 17 Semi-exclusif - Joséphine Draï et son compagnon Benjamin Parent - Célébrités pendant les concert du groupe Suprême NTM à l'AccorHotels Arena à Paris, France, les 8, 9 et 10 mars 2018. © Veeren/Bestimage

14 / 17 Joséphine Draï dans les tribunes lors du match de Ligue 1 "PSG - OM (4-0)" au Parc des Princes, le 27 octobre 2019.

Celebrities in the stands during the match of Ligue 1 "PSG - OM (4-0)" at the Parc des Princes, October 27, 2019.

15 / 17 Joséphine Draï et son compagnon Benjamin Parent - Photocall du film " Embrasse moi " au cinéma Lincoln lors du Champs-Elysées Film à Paris le 18 juin 2017

16 / 17 Joséphine Drai lors de l'avant-première du film "Si j'étais un homme" au cinéma Gaumont-Opéra à Paris, France, le 21 février 2017. © Coadic Guirec/Bestimage

Celebs attending the "Si j'étais un homme" Premiere at Gaumont-Opera cinema in Paris, France, on February 21, 2017.