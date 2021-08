Joséphine Draï en couple avec un réalisateur bien connu, le père de son fils de 8 mois

Ils forment un couple de cinéma discret et complice. Depuis plus de 9 ans, Joséphine Draï partage la vie du réalisateur français Benjamin Parent. La comédienne de 37 ans et son compagnon ont d'ailleurs récemment fondé une famille en accueillant leur premier enfant : un petit garçon prénommé Saul, né en décembre 2021. Un heureux événement dont les internautes ont pu découvrir quelques extraits sur les réseaux sociaux de monsieur...

Bien qu'elle soit active sur Instagram, l'actrice de la série Plan coeur (Netflix) ne s'affiche jamais avec sa moitié, ni avec leur tout jeune fils. En revanche, Benjamin Parent est un peu plus ouvert sur sa vie personnelle puisqu'il lui arrive de partager de joyeux selfies à deux, et même quelques photos de Saul, sa "pure merveille", sur le réseau social (voir diaporama).

A 46 ans, Benjamin Parent a déjà plus de 20 ans de carrière en tant que scénariste et réalisateur. Après avoir fait ses armes dans la publicité, il a notamment co-écrit un court-métrage avec Charlotte Rampling, The End, en 2012. Son premier court-métrage en tant que réalisateur, intitulé Ce n'est pas un film de cow-boys, s'est ensuite démarqué lors du Festival de Cannes et des César de cette même année. Il évolue également dans le milieu des séries web.