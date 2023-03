Diaporama : Josiane Balasko maman : rares confidences sur son discret fils Rudy, "bien accroché à sa maman"

1 / 17 Josiane Balasko maman : rares confidences sur son discret fils Rudy, "bien accroché à sa maman"

3 / 17 Un statut qu'elle connaît bien puisqu'elle est maman dans la vraie vie de deux enfants : Marilou, qui est aujourd'hui une célèbre actrice et réalisatrice et qu'elle a eue avec le sculpteur Philippe Berry, et Rudy, qu'elle a adopté avec son ex et défunt mari à la fin des années 1980. Josiane Balasko, sa fille Marilou Berry et son fils Rudy Berry - Défilé Jean-Paul Gaultier lors de la fashion week Haute-Couture Automne-Hiver 2013/2014 à Paris, le 3 juillet 2013. © BestImage

4 / 17 En 2016, lors d'une interview accordée à " Paris Match" , la star des " Bronzés" acceptait d'en dire davantage sur son fils, révélant notamment que celui-ci vit toujours chez elle. Rudy Berry et Josiane Balasko au défilé Jean-Paul Gaultier lors de la fashion week Haute-Couture Automne-Hiver à Paris. © BestImage

5 / 17 " Il est toujours chez moi à 27 ans et j'en suis très heureuse. C'est plus facile car nous avons une grande maison, nous ne sommes pas les uns sur les autres. Il a une forme d'indépendance ", confiait-elle au magazine. Josiane Balasko et son fils Rudy Berry - Défilé de mode "Jean-Paul Gaultier" à Paris. Le 8 juillet 2015. © BestImage

6 / 17 " Il a l'air bien accroché à sa maman, ce garçon ! " , avait alors souligné Mathilde Seigner, également présente lors de cet entretien. Mathilde Seigner et Josiane Balasko - Generale du spectacle de Muriel Robin "Robin Revient Tsoin Tsoin" au Theatre de la porte Saint-Martin a Paris, le 23 septembre 2013. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

7 / 17 Cinq ans plus tard, soit en décembre 2021, Josiane Balasko affirmait auprès de " Ciné Télé Revue" que Rudy est "toujours à la maison" Josiane Balasko à la première du film "La Pièce Rapportée" au cinéma UGC Ciné Cité Les Halles à Paris, le 30 novembre 2021. © Guirec Coadic/Bestimage © BestImage, Guirec Coadic

