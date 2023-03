Josiane Balasko maman : rares confidences sur son discret fils Rudy, "bien accroché à sa maman"

Dans le film Mes héros, qui est diffusé ce lundi 27 mars 2023 à 21h10 sur France 3, Josiane Balasko incarne le rôle d'une mère. Un statut qu'elle connaît bien puisqu'elle est maman dans la vraie vie de deux enfants : Marilou, qui est aujourd'hui une célèbre actrice et réalisatrice et qu'elle a eue avec le sculpteur Philippe Berry, et Rudy, qu'elle a adopté avec son ex et défunt mari à la fin des années 1980.

En 2016, lors d'une interview accordée à Paris Match, la star des Bronzés acceptait d'en dire davantage sur son fils, révélant notamment que celui-ci vivait toujours chez elle. "Il est toujours chez moi à 27 ans et j'en suis très heureuse. C'est plus facile car nous avons une grande maison, nous ne sommes pas les uns sur les autres. Il a une forme d'indépendance", confiait-elle au magazine. "Il a l'air bien accroché à sa maman, ce garçon !", avait alors souligné Mathilde Seigner, également présente lors de cet entretien.

Ça n'a pas marché

Cinq ans plus tard, soit en décembre 2021, Josiane Balasko affirmait auprès de Ciné Télé Revue que Rudy est "toujours à la maison". Mais il semble que cet homme, qui est désormais âgé d'une trentaine d'années, ait pris son envol durant ces deux périodes. Car en 2019, pour Gala, Josiane Balasko expliquait que son fils a désormais sa vie bien à lui, comme coach sportif, bien qu'il revienne "souvent" la voir.

En 2015, dans l'émission Le Divan de Marc-Olivier Fogiel, celle qui partage désormais sa vie avec l'acteur amérindien George Aguilar se confiait cette fois-ci sur l'adoption de Rudy et notamment sur leur première rencontre : "J'ai essayé d'avoir d'autres enfants, et ça n'a pas marché plusieurs fois. Avec mon mari, on s'est dit qu'on allait adopter et comme j'avais déjà quarante ans, je n'avais aucune envie de pouponner, je n'en avais plus l'énergie (...) Quand j'ai vu sa photo - et c'était exactement la même sensation que lorsque j'ai vu ma fille à la clinique quand elle est née, je le connaissais". De belles confidences de la part de l'actrice.