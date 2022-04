Josiane Balasko et son mariage atypique avec George Aguilar : leurs noces célébrées dans un lieu improbable

C'est une bougie de plus que Josiane Balasko souffre ce vendredi 15 avril. L'actrice fête ses 72 ans. Au top de sa forme et de sa carrière, elle est tout aussi comblée en amour grâce à George Aguilar, son époux. Leur rencontre a lieu en 2003, un coup de foudre suivi d'un mariage en 2007. Et contrairement à d'autres stars que la vie de château fait rêver pour ce jour si particulier dans une vie, Josiane Balasko et George Aguilar sont allés au plus simple, ou presque.

Dans une interview accordée au magazine Gala en septembre dernier, Josiane Balasko s'est penchée sur son histoire d'amour avec George Aguilar, comédien rencontré sur le tournage du film Le fils du français au Brésil. Plusieurs signes évidents plus tard, les acteurs débutent leur histoire et passent à la vitesse supérieure : le mariage. C'est aux Etats-Unis dans la ville de San Antonio au Texas qu'ils se sont dit 'oui' "pour éviter la paperasse", racontait Josiane Balasko : "On a acheté chacun une licence 50 dollars à la mairie, j'ai montré mon passeport, il a montré son permis, on a juré qu'on était divorcés." Pour une poignée de billets, ils étaient mariés et la fête s'est poursuivie dans un endroit peu commun pour un tel événement : "On a fait la fête dans une pizzeria !"

Si l'ambiance était sans doute aussi chaude que le four, c'était loin d'être du tout cuit au moment de leur rencontre. Jouer un couple pour le cinéma, ça rapproche forcément mais à l'époque, à la fin des années 1990, Josiane Balasko est tout sauf célibataire. Elle partage la vie de l'artiste Philippe Berry, frère de Richard Berry et père de ses enfants Marilou et Rudy, et choisit de mettre un terme à leur mariage.

Le destin a poussé Josiane Balasko et George Aguilar l'un vers l'autre, surtout le pitch du film : "On [Fanny Ardant et Josiane Balasko, ndlr] était perdues dans la jungle et on tombait sur une tribu qui nous recueillait. À la tête de la tribu, il y avait un chef indien. Il y avait une cérémonie qui était organisée, nous, on n'était absolument pas au courant. Durant cette cérémonie, je me retrouvais mariée avec le chef indien et Fanny était mariée avec le chaman. Et il s'est trouvé que le chef indien, c'était George." Un chef devenu celui de son coeur.