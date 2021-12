Josiane Balasko maman de Rudy : son fils est retourné vivre chez elle !

A 71 ans, Josiane Balasko est une femme comblée. La star des Bronzés affiche une très belle carrière cinématographique mais peut aussi se réjouir d'une vie intime bien remplie, elle qui est grand-mère et mère de deux enfants : Marilou Berry et Rudy, qu'elle a adopté. Ce dernier se tient éloigné des projecteurs mais sa célèbre maman a donné quelques nouvelles.

C'est auprès de Ciné Télé Revue - dans des propos rapportés par Gala le vendredi 17 décembre - pour faire la promotion de la nouvelle comédie Mes très chers enfants avec Didier Bourdon, que Josiane Balasko a accepté de parler de son fils. Elle a ainsi révélé qu'il est "toujours à la maison" alors même qu'il est aujourd'hui âgé de 33 ans. La star, qui se décrit comme maman "plutôt cool" et "pas envahissante", a adopté Rudy avec son ex et défunt mari, le sculpteur Philippe Berry, à la fin des années 1980. Interrogée par Gala en 2019, elle disait pourtant que son fils avait désormais sa vie bien à lui, comme coach sportif, mais qu'il revenait "souvent" la voir.

Josiane Balasko doit être ravie, elle qui est très famille. "J'ai des copains qui passent, un mari [George Aguilar, qu'elle a épousé en 2003, NDLR], ça va, je ne suis pas une solitaire. Je ne m'imagine pas du tout vivre seule à la campagne comme une recluse ! Je n'ai pas mon permis, je serais bien emmerdée", a-t-elle ajouté avec humour.

En 2015 dans l'émission Le Divan de Marc-Olivier Fogiel, Josiane Balasko se confiait sur l'adoption et sur sa première rencontre avec Rudy : "J'ai essayé d'avoir d'autres enfants, et ça n'a pas marché plusieurs fois. Avec mon mari, on s'est dit qu'on allait adopter et comme j'avais déjà quarante ans, je n'avais aucune envie de pouponner, je n'en avais plus l'énergie (...) Quand j'ai vu sa photo - et c'était exactement la même sensation que lorsque j'ai vu ma fille à la clinique quand elle est née, je le connaissais."