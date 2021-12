Josiane Balasko, mamie comblée : confidences sur sa vie de famille avec Marilou et le petit Andy

Après Beaux-parents, Le Grand partage ou encore Les Nouvelles aventures de Cendrillon, Josiane Balasko et Didier Bourdon se retrouvent une fois encore au cinéma. Ce mercredi 15 décembre 2021, les deux comédiens sont en effet à l'affiche de la nouvelle comédie Mes très chers enfants, avec Marilou Berry et Ben. L'occasion pour Purepeople.com d'aller à leur rencontre et de les soumettre à l'interview "VNR", sur le thème des relations parents-enfants bien sûr !

Non seulement Josiane Balasko a retrouvé son camarade Didier Bourdon dans cette comédie, mais elle donne - une fois encore - la réplique à sa fille Marilou Berry, avant qu'elle ne change radicalement de tête. Il faut dire que mère et fille partagent une jolie complicité qui transparaît à l'écran. A la question de savoir si elle a elle-même été contrariée de voir sa fille Marilou quitter le nid, Josiane Balasko confie ne pas avoir été peinée le moins du monde : "Je pense que c'est dans la nature des choses. C'est bien, c'est normal !"

Depuis maintenant trois ans, l'épouse de l'acteur américain George Aguilar est l'heureuse grand-mère d'un petit Andy, le fils que Marilou Berry partage avec son compagnon Alexis, le street artist surnommé Le Diamantaire. "Souvent, ça m'arriver d'aller chez ma fille, le dimanche soir. Parce que maintenant j'ai un petit-fils, alors ça change les choses. Donc comme je joue au théâtre tous les soirs, le dimanche je finis tôt et après, on va dîner chez ma fille, son mari et son bébé", a expliqué l'actrice de 71 ans.