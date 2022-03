Diaporama Juan Carlos Ier : Nouveau bras de fer judiciaire avec son ex-maîtresse, l'ancien roi exige son immunité !

1 / 20 Juan Carlos Ier : Nouveau bras de fer judiciaire avec son ex-maîtresse, l'ancien roi exige son immunité !

2 / 20 Le roi Juan Carlos et Corinna zu Sayn-Wittgenstein en Allemagne.

3 / 20 Corinna zu Sayn-Wittgenstein - Sorties de la cérémonie religieuse à la mémoire de Jacques Chancel, en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris, le 6 janvier 2015.

4 / 20 Le roi Juan Carlos reçoit le cheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan des Émirats arabes unis, au palais de la Zarzuela à Madrid le 26 avril 2012.

5 / 20 Le roi Felipe VI d'Espagne et son père le roi Juan Carlos Ier, avec la reine Letizia et la reine Sofia, le 10 janvier 2019 lors de la cérémonie des Prix nationaux du sport espagnol au palais du Pardo à Madrid.

6 / 20 Le roi Juan Carlos et Corinna zu Sayn-Wittgenstein à Barcelone en 2006.

7 / 20 Le roi Juan Carlos et Corinna zu Sayn-Wittgenstein à Barcelone en 2006.

8 / 20 Le roi Juan Carlos et Corinna zu Sayn-Wittgenstein en Allemagne en 2006.

9 / 20 Le roi Juan Carlos et la reine Sofia d'Espagne à leur arrivée aux obsèques de l'homme d'affaires mexicain Placido Arango à Madrid. Le 17 février 2020

10 / 20 Le roi Juan Carlos d'Espagne à son arrivée aux obsèques de l'homme d'affaires mexicain Placido Arango à Madrid. Le 17 février 2020

11 / 20 Le roi Juan Carlos d'Espagne à son arrivée aux obsèques de l'homme d'affaires mexicain Placido Arango à Madrid. Le 17 février 2020

12 / 20 Jean Todt et Corinna zu Sayn-Wittgenstein - Cérémonie religieuse à la mémoire de Jacques Chancel, en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris, le 6 janvier 2015.

13 / 20 Corinna zu Sayn-Wittgenstein (qui a eu une liaison avec le roi Juan-Carlos d'Espagne) participe à un congrès à Saint-Petersbourg, en Russie, le 17 novembre 2017.

14 / 20 Le roi Juan Carlos Ier, la reine Sofia, le roi Felipe VI d'Espagne, la reine Letizia d'Espagne, la princesse Leonor, l'infante Sofia, l'infante Elena et Christina de Bourbon, Victoria de Marichalar et Bourbon, Felipe Juan Froilan, Irene, Juan et Miguel Urdangarin posent pour la photo officielle à l'occasion du 80ème anniversaire de la reine Sofia à Madrid le 2 novembre 2018

15 / 20 L'ancien roi Juan Carlos I opéré à coeur ouvert pour un triple pontage à 81 ans sort de l'hôpital à Madrid, le 31 août 2019

16 / 20 Corinna Sayn-Wittgenstein au Portugal en 2005.

17 / 20 Le roi Juan Carlos Ier et Florentino Perez assistent au match de Champions League "Real Madrid vs Manchester City" au stade Santiago Bernabeu à Madrid, le 26 février 2020.

18 / 20 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, la princesse Beatrix des Pays-Bas, l'infante Elena et la princesse Cristina d'Espagne, l'ancien roi Juan Carlos et la reine Sofia d'Espagne - Obsèques de l'infante Maria del Pilar de Bourbon à Madrid. Le 29 janvier 2020

19 / 20 La reine Sofia et le roi Juan Carlos Ier d'Espagne, carte de voeux pour Noël 2019 et le Nouvel An 2020 le 16 décembre 2019.