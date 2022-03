Juan Carlos Ier : Nouveau bras de fer judiciaire avec son ex-maîtresse, l'ancien roi exige son immunité !

Nouveau rebondissement dans l'affaire qui oppose l'ancien roi d'Espagne à son ex-maîtresse. Comme l'a rapporté l'AFP mardi 29 mars 2022, Juan Carlos compte faire appel de la décision de la justice britannique qui lui refuse l'immunité. Le roi déchu, toujours en exil aux Emirats arabes unis, risque des poursuites pour harcèlement engagées par Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, qui a été sa compagne pendant près de cinq ans.

Cette femme d'affaires danoise de 58 ans poursuit son ex-amant afin d'obtenir des dommages et intérêts pour des faits supposés de harcèlement. Selon les documents présentés par les avocats de la plaignante, elle a entretenu une "relation romantique intime" avec l'ancien monarque entre 2004 et 2009. Après leur rupture, ils seraient restés amis avant que Juan Carlos ne cherche à raviver leur relation. Lorsque la femme d'affaires a "clairement indiqué son refus", celui qui aurait eu 5000 maîtresses a adopté un "comportement relevant du harcèlement", affirme-t-elle, l'accusant d'avoir "organisé" une série d'actes malveillants, lui causant "détresse et anxiété".

Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn a ainsi infligé ainsi un revers pour l'ex-roi d'Espagne de 84 ans qui vit en exil aux Emirats arabes unis, alors que la justice espagnole avait classé sans suite début mars trois enquêtes le visant notamment pour corruption et malversations. La Haute Cour de Londres a estimé la semaine dernière que Juan Carlos "n'était plus un 'souverain' ou un 'chef d'Etat' lui conférant l'immunité personnelle". Mardi, lors d'une audience devant la Haute Cour, les avocats de Juan Carlos ont annoncé qu'ils comptaient interjeter appel de la décision. Ils devront pour ce faire s'adresser à la cour d'appel qui, selon la procédure anglaise, peut accorder ou refuser ce droit. Dans l'attente de cette décision, le juge Matthew Nicklin a indiqué qu'il ajournait au 8 juillet l'affaire.

Juan Carlos est cerné par les scandales et les révélations sur son train de vie fastueux en Espagne, où il a été une figure centrale de la transition démocratique après la mort du dictateur Franco en 1975. Il a abdiqué en 2014 au profit de son fils Felipe VI, qui a pris ses distances. Seules ses filles Cristina et Elena lui ont discrètement rendu visite aux Emirats arabes unis ces derniers mois, contrairement à celle qui reste son épouse officielle depuis 1963, Sofia d'Espagne.