Diaporama : Julie Andrieu et Françoise Hardy avec leur célèbre ex en commun, un cliché ressurgit

Exclusif - Jean-Marie Périer et Julie Andrieu au théâtre du Rond Point pour une représentation de son spectacle "Flashback" à Paris le 28 janvier 2019. Sylvie Vartan en sabots au milieu des oies et canards, Johnny en militaire, Mick Jagger jeune homme dans les rues de Londres, les Beatles à la lumière d'une allumette... Alain Delon, Françoise Hardy, Dutronc, James Brown, Brigitte Bardot et tant d'autres. Devant un écran sur lequel sont projetées 350 de ses photographies mythiques, et en musique, Jean-Marie Périer nous livre les rencontres, les aventures, les anecdotes, qui ont fait son parcours singulier. Avec humour, le photographe fétiche de " Salut les copains" revisite des décennies de voyages, d'amitié et d'amour, aux côtés des plus grandes célébrités de ces années, des gamins qui voulaient simplement chanter, propulsés du jour au lendemain aux firmaments de la célébrité Une manière intime et personnelle de redécouvrir ces artistes et cette époque légère et insouciante.