Diaporama Juliette Binoche et Benoît Magimel séparés : l'acteur "très mal" après leur rupture

Juliette Binoche et Benoît Magimel séparés : l'acteur "très mal" après leur rupture

Benoît Magimel et Juliette Binoche - Soirée de clôture du 29e Festival de Cabourg

3 / 20

Juliette Binoche - Projection du film "Avec amour et acharnement" lors du festival "Rendez-vous with French Cinema" au Walter Reade Theater à New York. Le 3 mars 2022.