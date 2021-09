Diaporama Kaia Gerber amoureuse : premier gala avec Jacob Elordi, non loin de Katy Perry et Orlando Bloom

Kaia Gerber amoureuse : premier gala avec Jacob Elordi, non loin de Katy Perry et Orlando Bloom

Kaia Gerber et son compagnon Jacob Elordi - People à la soirée de gala de l'Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles.

Katy Perry et son fiancé Orlando Bloom - People à la soirée de gala de l'Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles, le 25 septembre 2021.

Adriana Lima et son compagnon Andre Lemmers - People à la soirée de gala de l'Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles, le 25 septembre 2021.

5 / 18

Spike Lee et sa femme Tonya Lewis avec leurs enfants Satchel Lee et Jackson Lee - People à la soirée de gala de l'Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles, le 25 septembre 2021.