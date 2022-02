Diaporama Kate Middleton en tenue du dimanche : jean et gros pull décontracté pour la duchesse... à la télé !

1 / 15 Kate Middleton en tenue du dimanche : jean et gros pull décontracté pour la duchesse... à la télé !

2 / 15 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrive pour une visite à la fondation Trinity Buoy Wharf, un site de formation pour les arts et la culture à Londres.

3 / 15 Kate Middleton et le prince William ont partagé une nouvelle photo de famille sur Instagram, qui fait office de carte de fin de Noël. Ils posent avec leurs 3 enfants : Charlotte, Louis et George.

4 / 15 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visite le musée d'histoire naturelle de Londres, Royaume Uni, le 22 juin 2021.

5 / 15 Le prince Charles, prince de Galles, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrivent pour une visite à la fondation Trinity Buoy Wharf, un site de formation pour les arts et la culture à Londres, Royaume Uni, le jeudi 3 février 2022.

6 / 15 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrive pour une visite à la fondation Trinity Buoy Wharf, un site de formation pour les arts et la culture à Londres, Royaume Uni, le jeudi 3 février 2022.

7 / 15 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrive pour une visite à la fondation Trinity Buoy Wharf, un site de formation pour les arts et la culture à Londres, Royaume Uni, le jeudi 3 février 2022.

8 / 15 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, participe à l'entraînement de rugby au stade de Twickenham à Londres en sa qualité de nouvelle marraine des Rugby Football Union et de la Rugby Football League, le 2 février 2022.

9 / 15 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, participe à l'entraînement de rugby au stade de Twickenham à Londres en sa qualité de nouvelle marraine des Rugby Football Union et de la Rugby Football League, le 2 février 2022.

10 / 15 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge au lancement national de Tiny Happy People, une plateforme de la BBC fournissant des ressources et un soutien aux parents et aux assistantes maternelles des enfants âgés de 0 à 4 ans. Juillet 2020

11 / 15 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, arrive dans les locaux de "Shout", un service d'aide gratuit pour les personnes en détresse, à Londres. Le 26 janvier 2022

12 / 15 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors d'une visite à l'hôpital communautaire de Clitheroe, dans le Lancashire, pour en savoir plus sur les défis auxquels sont confrontés les prestataires de soins de santé ruraux face à la pandémie de coronavirus et pour comprendre comment NHS Charities Together soutient la santé mentale de la main-d'oeuvre de première ligne. Clitheroe, le 20 janvier 2022.

13 / 15 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, rencontrent des bénévoles de l'Eglise "Church on The Street" à Burnley, le 20 janvier 2022.

14 / 15 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, rencontrent des bénévoles de l'Eglise "Church on The Street" à Burnley, le 20 janvier 2022.