Kate Middleton en tenue du dimanche : jean et gros pull décontracté pour la duchesse... à la télé !

Oui, la duchesse de Cambridge porte elle aussi des jeans délavés. C'est rare, mais ça arrive ! Elle est même sortie en jogging la semaine dernière... Après s'être déjà illustrée en denim l'an dernier, notamment au moment de se faire vacciner contre le coronavirus, Kate Middleton apparaîtra une nouvelle fois en tenue décontractée le 13 février prochain, à la télévision. D'ores et déjà, une première image a été dévoilée.

Dans quelques jours, à l'occasion de la semaine de la santé mentale des enfants, l'épouse du prince William sera l'invitée spéciale de l'émission CBeebies' Bedtime Story sur la BBC. La Britannique de 40 ans lira donc une histoire du soir aux jeunes téléspectateurs : comme le rapporte le site netmums.com, la duchesse a choisi un livre de Jill Tomlinson intitulé The Owl Who Was Afraid, qui raconte l'histoire de Polp, une jeune chouette effraie qui tente de surmonter ses peurs avec l'aide de ses amis. Peut-être figure-t-il parmi les préférés de ses propres enfants, George, Charlotte et Louis (8, 6 et 3 ans) ?

Pour cette nouvelle apparition télévisée, qui fait suite à son grand concert de Noël organisé en décembre dernier à Westminster, Kate Middleton a laissé au placard robes sophistiquées et escarpins. C'est en pull jacquard col roulé (de la marque Holland Cooper) et jean que la duchesse s'est installée au coin du jeu, en tailleur sur un plaid, pour cette séance de lecture. De nombreuses célébrités ont déjà joué les conteurs d'histoires pour ce programme bien connu de la BBC, qui fête d'ailleurs ses 20 ans cette année : Ed Sheeran, Tom Hiddleston, Reese Witherspoon, Ryan Reynolds, Tom Hardy, Chris Evans, Regé-Jean Page, Felicity Jones, David Schwimmer, Alesha Dixon, Eddie Redmayne, Orlando Bloom, Elton John, Dolly Parton...