Diaporama : Kate Middleton et William fascinés par leur tout premier portrait : l'oeuvre "incroyable" fait forte impression

31 / 34

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent le musée Fitzwilliam de l'Université de Cambridge, Royaume Uni, le 23 juin 2022. Le couple princier va découvrir une peinture d'eux-mêmes qui sera révélé au public pour la première fois.

The Duke of Cambridge leaves with Duchess of Cambridge after a visit to the Fitzwilliam Museum, Cambridge, to view a painted portrait of themselves as it is revealed to the public for the first time. The piece, painted by award-winning portrait artist, Jamie Coreth, was commissioned in 2021 by the Cambridgeshire Royal Portrait Fund, which is held by the Cambridge Community Foundation, as a gift to Cambridgeshire. Picture date: Thursday June 23, 2022.