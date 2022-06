Kate Middleton et William fascinés par leur tout premier portrait : l'oeuvre "incroyable" fait forte impression

La veille, le couple le plus glamour de la famille royale britannique était en déplacement à la gare de Waterloo pour célébrer le Windrush Day. Dans un ensemble blazer et pantalon d'un blanc immaculé, signé Alexander McQueen, la duchesse de Cambridge faisait déjà sensation. Cette fois-ci,Kate Middleton et le prince William ont eu le droit à leur premier portrait officiel, dévoilé ce jeudi 23 juin 2022 pour marquer la visite du couple dans le comté de Cambridge pour le célébrer. Lors de cette première étape de la journée, la duchesse portait une ravissante robe bleue à motifs LK Bennett, recyclée pour l'occasion. Le couple de quarantenaires a visité le Fitzwilliam Museum de l'Université de Cambridge, où ils ont découvert le portrait, révélé au public pour la première fois.

On y voit Kate vêtue d'une robe émeraude à plus de 1800 euros, de la marque The Vampire's Wife, qu'elle a portée pour la première fois lors d'une visite historique de trois jours à Dublin en mars 2020. Aux pieds de la duchesse, des escarpins en satin vert Manolo Blahnik à plus de 1000 euros. La mère de George, Charlotte et Louis pose son bras autour de son époux William, vêtu d'un costume et d'une cravate bleue. Cette oeuvre peinte par le britannique Jamie Coreth a été commandée en 2021 par le fond Cambridgeshire Royal Portrait. Le couple Cambridge a pu rencontrer par la suite de nombreux artisans ayant participé à ce projet.

Le prince William s'endormait en cours

Le prince William n'a pas tarit d'éloge au sujet du dit tableau, confiant au peintre que c'était "incroyable". S'il a su apprécier l'oeuvre, le duc de Cambridge a néanmoins reconnu ne pas avoir été friand de l'histoire de l'art durant ses études universitaires. Le fils de Charles et Diana a en effet admis s'endormir pendant les cours. "Nous avons fait beaucoup de Renaissance, ce qui était incroyable. Mais une fois que nous sommes entrés dans l'art moderne, j'ai commencé à devenir un peu somnolent", a-t-il fait savoir. L'artiste Jamie Coreth s'est dit honoré d'avoir été "choisi pour peindre ce tableau". Le tableau sera également prêté à la National Portrait Gallery pendant une courte période en 2023 pour marquer la réouverture de la galerie.