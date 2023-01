Diaporama : Kate Middleton : Robe sexy à sequins, soutien-gorge et ventre apparent... la duchesse reine des soirées débridées

Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles - La famille royale et le gouvernement du Royaume Uni lors de la cérémonie d'accueil du président de l'Afrique du Sud, en visite d'état à Londres, Royaume Uni, le 22 novembre 2022. © BestImage

14 / 19