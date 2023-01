Kate Middleton : Robe sexy à sequins, soutien-gorge et ventre apparent... la duchesse reine des soirées débridées

Il y a vingt ans, Kate Middleton aurait sûrement fêté son anniversaire dans l'un des clubs huppés de Londres avec ses copines et son chéri, le prince William. Si à 41 ans, qu'elle célèbre ce lundi 9 janvier, la duchesse de Cambridge ne peut plus se le permettre (statut royal oblige), la maman de George, Charlotte et Louis (9 ans, 7 ans et 4 ans) peut toujours se replonger dans les souvenirs et se rappeler du bon vieux temps. Car à l'époque, Kate Middleton ne se contentait pas d'une tasse de thé ou d'un petit restaurant cosy et tranquille quand elle sortait.

Des photos de la duchesse en pleine sortie entre copains ou avec sa soeur Pippa Middleton ont refait surface sur Tiktok. Et autant dire que comme toute Anglaise qui se respecte, Kate avait le sens de la fête. Top court, jupe longue et pantalon taille basse, la future épouse de William se permettait tout en matière de look. Si elle avait une silhouette à tomber (qu'elle a d'ailleurs conservée), Kate Middleton pouvait aussi porter des tenues osées, loin du protocole qu'elle devrait suivre à la lettre des années plus tard. Ses robes et ses shorts pouvaient être aussi courts que son soutien-gorge apparent. Un style sur lequel elle a certes fait une croix mais qui ne lui a pas ôté pour autant son côté fêtard et bonne vivante.