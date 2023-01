Kate Middleton trop saoule et incapable de rentrer seule : une soirée avec William a mal tourné

Le prince William et Kate Middleton ivres ? Une telle scène paraît difficile à croire aujourd'hui. Les futurs roi et reine d'Angleterre soignent grandement leur image. Chaque apparition publique du couple est irréprochable. Qu'il s'agisse de visites officielles, de rencontres avec de jeunes enfants ou des membres d'établissements de santé, d'inaugurations de restaurants et de bars ou d'événements religieux, le duc et la duchesse de Cambridge répondent toujours présent et s'affichent sous leur meilleur jour. Ce qui n'a pas toujours été le cas.

Comme tout le monde (et comme leurs enfants George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, dans quelques années), Kate Middleton et le prince William ont profité de leur jeunesse et de plusieurs soirées au bar quand ils étaient encore à l'université. A l'époque, pas de protocole. Les tourtereaux vivent comme tous les jeunes de leur âge : d'amour, d'eau fraîche... Mais surtout d'alcool.

Dans un documentaire concernant le prince William, une ex-étudiante et amie du couple témoignait sur les débuts de l'histoire d'amour entre le prince et la jeune femme. Notamment au sujet d'une soirée dans un bar non loin de l'université Saint Andrews, où tout a commencé entre eux : "Je me souviens des deux assis au bar, et William lui pincer le derrière." Un geste coquin sans doute encouragé par la consommation de beaucoup d'alcool, qui a fini par avoir raison du couple : "Je me souviens très bien que Kate avait dû être ramenée dans sa chambre par l'un des garçons, car elle était tellement ivre qu'elle n'arrivait même pas à marcher. Elle ne tenait même pas sur ses jambes."

La famille royale fêtarde

Le prince William avait d'ailleurs tout sauf l'allure d'un prince le même soir : "Il est tombé dans les buissons, ajoute l'ancienne élève de la fac. Ce sont ses gardes du corps qui avaient dû le sortir de là." Les chiens ne font bel et bien pas des chats. Il y a peu, le prince Harry se confiait sur sa jeunesse et ses sorties au pub, dont l'une a abouti à la perte de sa virginité avec une femme bien plus âgée que lui.

Si elle ne sortait plus dans les bars et les boîtes de nuit, Elizabeth II ne s'empêchait pas de faire la fête à la maison et de profiter de l'apéro. Champagne, gin, martini... La Souveraine raffolait de ces petits plaisirs que la vie lui permettait encore d'avoir. Décédée le 8 septembre dernier à l'âge de 96 ans, Elizabeth II peut donc se vanter d'avoir porter la double casquette de reine : celle de l'Angleterre et celle de l'apéro !