Diaporama Kirsten Dunst est enceinte de son deuxième enfant ! Elle dévoile un ventre déjà bien rond

Jesse Plemons et sa fiancée Kirsten Dunst lors du photocall de la 77ème cérémonie annuelle des Golden Globe Awards au Beverly Hilton Hotel à Los Angeles.

Exclusif - Kirsten Dunst accompagne son fils Ennis Howard Plemons à un cours de Mommy and Me dans le quartier de Glendale à Los Angeles, le 30 septembre 2019

Kirsten Dunst et Jesse Plemons - Les célébrités assistent à la première du film de Netflix "El Camino : A breaking bad movie" à Los Angeles, le 7 octobre 2019.

Exclusif - Kirsten Dunst, son compagnon Jesse Plemons et leur fils Ennis Howard Plemons font des courses à Los Angeles, le 31 octobre 2019.

Exclusif - Kirsten Dunst et son fils Ennis à Studio City le 30 mai 2019.

Kirsten Dunst et son compagnon Jesse Plemons lors du photocall lors de la 70ème cérémonie des Primetime Emmy awards au théâtre Microsoft à Los Angeles le 17 septembre 2018.

Exclusif - Kirsten Dunst prend un café chez Jones on Third à Los Angeles le 9 novembre 2019.

Jesse Plemons et sa fiancée Kirsten Dunst à la première de The Irishman lors du 57ème Festival du Film de New York, le 27 septembre 2019