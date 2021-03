Kirsten Dunst est enceinte de son deuxième enfant ! Elle dévoile un ventre déjà bien rond

Surprise : Kirsten Dunst est enceinte de son deuxième enfant ! Une grossesse - déjà bien avancée - annoncée dans le nouveau numéro du magazine W dévoilé ce 30 mars 2021. L'actrice américaine de 38 ans continue donc d'agrandir sa famille avec son fiancé, l'acteur Jesse Plemons, puisqu'ils sont déjà parents d'un petit garçon prénommé Ennis (2 ans).

C'est en bonne compagnie que Kirsten Dunst a joué les mannequins stars pour ce nouveau numéro de W consacré aux réalisateurs : son ventre rond habillé d'une robe de dentelle blanche créée sur-mesure par ses copines Laura et Kate Mulleavy de la marque Rodarte, c'est devant l'objectif de son amie Sofia Coppola que la star des films Melancholia, Marie-Antoinette et Virgin Suicides a pris la pose. Une séance photo plus ou moins adaptée à sa condition... "Toutes les photos ont été prises par terre. Je disais, 'Je ne peux pas me lever'. Je me sentais comme Urkel", Kirsten Dunst a-t-elle commenté avec humour, faisant ainsi référence au personnage comique de la série La Vie de famille.

Kirsten Dunst et Jesse Plemons sont en couple depuis maintenant cinq ans, après s'être rencontrés sur le tournage de la série Fargo. "Je savais qu'elle serait dans ma vie pendant longtemps", l'acteur américain de 32 ans avait-il confié au New York Times en septembre dernier.