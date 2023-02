Diaporama : L'heure des pros : Une journaliste démunie face à son fils drogué, bouleversant témoignage, "il a fait une rechute"

1 / 8 Une journaliste se confie sur l'addiction à la drogue de son fils. © CNews

Roselyne Febvre a dû lutter contre l'addiction à la drogue de son fils.

3 / 8 Elle a raconté ce combat dans un livre paru en octobre 2021. Roselyne Febvre, journaliste de France 24, qui se bat pour son fils Romain, ex-drogué. © Instagram

Si son fils est aujourd'hui tiré d'affaire, la journaliste tient à tout prix à continuer d'alerter sur les dangers de ce fléau.

De temps en temps, son fils l'accompagne même en plateau pour raconter sa terrible expérience.

6 / 8 Pour Roselyne Febvre, la drogue est un sujet très important qu'il ne faut pas minimiser malgré sa popularité. Roselyne Febvre, journaliste de France 24, qui se bat pour son fils Romain, ex-drogué. © Instagram

