L'heure des pros : Une journaliste démunie face à son fils drogué, bouleversant témoignage, "il a fait une rechute"

Depuis toujours, la drogue est un véritable fléau qui sévit dans notre société et qui mène souvent, comme l'a démontré récemment l'affaire Pierre Palmade, à des situations très catastrophiques. Lundi 20 février 2023, sur le plateau de L'heure des pros, Pascal Praud, ses chroniqueurs et ses invités ont souhaité mettre en lumière le manque de prévention dans les écoles. Invitée sur le plateau, la journaliste Roselyne Febvre a pu se confier sur sa propre expérience.

En effet, dans son livre intitulé Les battements de coeur du colibri, paru en octobre 2021 aux éditions du Rocher, elle raconte le combat de son fils, accro à la drogue. Devenu violent et voleur à 19 ans, le jeune homme a écumé les hôpitaux psychiatriques et s'est enfoncé dans le mensonge. Mais ce combat, c'est aussi celui de la mère. Aussi, la journaliste met un point d'honneur à alerter les adolescents. "Ça détruit des vies. Ça détruit des jeunes vies... Le cerveau arrive à maturation à 25 ans, c'est les médecins qui m'ont expliqué ça. (...) Donc, lorsque vous avez 14-15 ans, ou 13-14 ans, et que vous fumez, vous allez détruire des parties de votre cerveau", a-t-elle expliqué à Pascal Praud dans un premier temps.

Il a refait une chute il y a trois mois...

Lorsque l'on tombe très tôt dans la drogue, les effets sont d'abord timides, mais à terme, ils peuvent être dévastateurs. S'il va aujourd'hui beaucoup mieux, le fils de Roselyne Febvre n'est pas pour autant sorti d'affaire. "Il a 28 ans, il va bien mais vous savez l'addiction ça va, ça vient... Il ne travaille pas car il est un peu tétanisé, il a peur, il prend beaucoup de médicaments. Et pourtant il a fait des stages dans des boîtes de production où il était excellent. Mais là il a une petite appréhension parce qu'il a refait une chute il y a trois mois...", a-t-elle déploré avant de préciser que son père n'était malheureusement pas du tout présent. "Vous savez c'est un peu la maladie de la honte. C'est une maladie sale...", a-t-elle ajouté avec tristesse.

En juin 2022, dans les colonnes de Télé Star, Roselyne Febvre livrait un témoignage effrayant. "Je surveille, mais en fait il fume tous les jours. Sa consommation va aller crescendo. MDMA, kétamine, champignons qu'il fait pousser dans son studio... Jusqu'au jour où il disparaît et où je le retrouve au commissariat, en pleine crise psychotique. (...) Je retrouve mon fils amaigri, zombifié, qui me regarde la tête penchée... C'est terrifiant !", expliquait-elle alors. Une situation effrayante...