Diaporama La princesse Mako s'émancipe : comme Meghan et Harry, mariage et nouvelle vie aux Etats-Unis !

La princesse Mako s'émancipe : comme Meghan et Harry, mariage et nouvelle vie aux Etats-Unis !

La princesse Mako et son fiancé Kei Komuro après l'annonce de leurs fiançailles à Tokyo, au Japon.

Le prince du Japon Akishino, la princesse du Japon Kiko, la princesse du Japon Mako et la princesse du Japon Kako - La famille impériale nippone lors des voeux du Nouvel An au Palais impérial de Tokyo, Japon, le 2 janvier 2020.

4 / 11

Photo de Nouvel an de la famille impériale du Japon, Le prince Naruhito, l'empereur Akihito, l'impératrice Michiko, le prince Akishino et la princesse Kiko, la princesse Mako, la princesse Aiko, le prince Hisahito et la princesse Kako. 2019