Diaporama : Lady Diana : Le prince Charles a été en couple avec la soeur de la princesse, Sarah

Charles, Diana et le petit Harry

La princesse Diana et le prince Charles au ski en Suisse

Les soeurs de Diana, Lady Sarah et Lady Jane, et son frère Earl Charles Spencer,

Diana et Charles à Cannes en 1987

Les soeurs de Diana, Lady Sarah et Lady Jane, et son frère Earl Charles Spencer,

Lady Diana et le prince Charles

Les soeurs de Diana, Lady Sarah et Lady Jane, et son frère Earl Charles Spencer, le 1er juillet 2021

Le prince Charles et Lady Diana

10 / 15

Les soeurs de Diana, Lady Sarah et Lady Jane, et son frère Earl Charles Spencer, et Harry le 1er juillet 2021