Lady Diana : Le prince Charles a été en couple avec la soeur de la princesse, Sarah

Le 31 août 1997,Lady Diana, l'une des personnalités les plus appréciées de la famille royale (dont elle ne fait d'ailleurs plus partie depuis son divorce en 1992), est brutalement décédée dans un accident de voiture, sous le pont de l'Alma à Paris. Une tragique nouvelle qui fera le tour de la planète, et marquera à jamais les esprits. Pour ce triste anniversaire des 25 ans, c'est aussi l'occasion de rappeler d'anciens souvenirs de la vie de la princesse des coeurs. Ainsi que ces histoires quasi secrètes, enfouies depuis de nombreuses années. Parmi lesquelles, celle de l'idylle du prince Charles avec la soeur de Diana, Sarah Spencer.

C'est dans un épisode de la saison 4 de The Crown que cette histoire d'amour qui a sombré dans l'oubli a refait surface, nous rappelle Madame Figaro. En 1977, alors que le prince Charles n'est pas encore en couple avec Diana, il vit une brève romance avec sa soeur, Sarah Spencer. L'aînée de la famille aurait provoqué la fin de cette amourette. En effet, après un séjour au ski avec le prince de Galles, la soeur de Diana aurait confié aux journalistes du Time, James Whittaker et Nigel Nelson, qu'elle n'était pas amoureuse de Charles. Et qu'elle n'avait nullement l'intention de se marier avec le fils de Sa Majesté, fut-il "éboueur ou roi d'Angleterre".

Sarah Spencer, le "Cupidon" de sa petite soeur Diana

Sans grande surprise, ce papier dans le Time n'a pas été très bien pris par le prince Charles, et aurait causé sa rupture avec Sarah Spencer. Néanmoins, elle aura réussi à se rattraper puisqu'elle a eu le temps de présenter à son ex, sa petite soeur Diana, alors âgée de 16 ans. Nos confrères rapportent que dans l'épisode de The Crown, qui traite de cette romance, alors qu'apparaît Diana derrière sa soeur, cette dernière lui interdit d'adresser la parole au prince de Galles. La réalité est donc toute autre puisque ce serait donc elle qui serait à l'origine de la rencontre entre Charles et sa future épouse.

C'est lors d'une visite du duc de Cornouailles, dans la demeure des Spencer, à Althorp, que Sarah aurait présenté son ex à sa petit soeur, "dans un champ labouré". "Je les ai présentés l'un à l'autre, aurait confié l'aînée de Diana, lors des fiançailles des parents de William et Harry, en 1981. Je suis Cupidon." Sarah Spencer est restée proche de la famille royale et était même présente à l'inauguration de la statue de Lady Di le 1er juillet 2021, en présence des fils de la princesse des coeurs.