Kate Middleton, Meghan Markle, Diana... Ces sosies de la famille royale qui ont fait jaser !

Kate Middleton a récemment trouvé son sosie ! Sur TikTok, Brittany Dixon, artiste australienne, a tellement reçu de messages concernant sa ressemblance avec la duchesse de Cambridge qu'elle a décidé d'envoyer sa candidature au casting de The Crown. Réplique (presque) parfaite de la femme du prince William , elle espère ainsi pouvoir l'incarner dans la série à succès de Netflix, qui recherche actuellement une jeune Kate Middleton. La mère de George, Charlotte – qui vient de célébrer ses 7 ans – et le petit Louis n'est naturellement pas la seule au sein de la famille royale à avoir son sosie...

C'est aussi le cas de Meghan Markle, notamment, qui avait même été troublée par l'un des siens. En effet, Danielle Bazergy, jeune Australienne de 26 ans avait reçu été mise sous le feu des projecteurs pour s'être trouvée sur le passage du couple lors de sa visite officielle Down Under, en 2018. De passage à Sydney, Meghan Markle et le prince Harry s'étaient rendus à Bondi Beach pour y faire la connaissance d'un groupe de surfeurs engagés en faveur de la santé mentale et du bien-être psychologique et avaient littéralement bloqué sur jeune femme : Danielle. Il faut dire que sa ressemblance avec la duchesse de Sussex est frappante ! "Mais qui a laissé ce miroir sur la plage ?", avait alors lâché la mère de Lilibet et Archie, en découvrant son sosie ; "mince, vous ressemblez vraiment à ma femme !", n'a pu s'empêcher d'avouer le prince.

Diana, Harry et la reine Elizabeth II

C'est également sur TikTok que le sosie de Lady Diana, Rose Van Rijn, fait sensation. S'il y a eu aussi Emma Corrin, dans la saison 4 de The Crown, ou encore Kristen Stewart, qui l'incarne dans Spencer, Rose Van Rijn, elle, n'est au casting d'aucune fiction. Et pourtant, vu sa ressemblance troublante, elle pourrait largement prétendre à jouer le rôle de la mère de William et Harry, un jour. Sur Instagram, elle est suivie par près de 120 000 et plus d'un million sur TikTok. Ses vidéos quant à elles cumulent plus de 10 millions de vues.