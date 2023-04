Diaporama : Laeticia Hallyday aux anges : grande étape franchie avec sa fille Jade, Jalil Lespert présent à leurs côtés

1 / 20 Laeticia Hallyday aux anges : grande étape franchie avec sa fille Jade, Jalil Lespert présent à leurs côtés

Laeticia Hallyday - Photocall Défilé Messika haute joaillerie collection " Beyond The Light " lors de la fashion week PAP femme printemps / été 2023.

3 / 20 La jeune femme de 18 ans a été acceptée à l'Otis College, une école d'art et de design de Los Angeles Jade Hallyday © Instagram

4 / 20 Avant la rentrée, futurs élèves et familles étaient conviés pour une journée de présentation des locaux © Instagram

5 / 20 Laeticia Hallyday et Jade ont pu compter sur la présence de Jalil Lespert pour cet événement important Laeticia Hallyday, Jalil Lespert et Jade visitent l'école d'art et de design dans laquelle Jade a été acceptée et fera sa prochaine rentrée © Instagram

7 / 20 Une jolie manière d'accompagner progressivement sa fille dans sa vie d'adulte Jade et sa maman Laeticia Hallyday © Instagram

Laeticia Hallyday - Front row du défilé de mode Saint Laurent, Prêt-à-porter Printemps / Eté 2023 dans le cadre de la Fashion Week de Paris le 27 septembre 2022.

Exclusif - Laeticia Hallyday et son compagnon Jalil Lespert, accompagnés de Jade et Joy sont allés rendre visite au Manneken-Pis qui a été rhabillé en hommage à Johnny Hallyday à Bruxelles le 20 décembre 2022.

Exclusif - A la sortie de chez Anne Marcassus, Laeticia Hallyday, sa fille Joy Hallyday et Romy (la fille d'H.d'Estève) rejoignent Jalil Lespert et Jade Hallyday pour aller dîner au restaurant Taokan à Paris, le 29 juin 2021.

Laeticia Hallyday sort du défilé et l'aftershow Jacquemus lors de la Fashion Week Printemps/Ete 2018 de Paris au musée National Picasso à Paris, France, le 25 septembre 2017.

13 / 20 Jade et sa maman Laeticia Hallyday © Instagram

Laeticia Hallyday - Front Row - Défilé Messika haute joaillerie 2022 collection " Beyond The Light " lors de la fashion week PAP femme printemps / été 2023 le 29 septembre 2022

Laeticia Hallyday - Arrivée au défilé et l'aftershow Jacquemus lors de la Fashion Week Printemps/Ete 2018 de Paris au musée National Picasso à Paris, France, le 25 septembre 2017.

Johnny Hallyday et sa femme Laeticia Hallyday - Arrivée des people au défilé Saint Laurent Homme collection Printemps-Eté 2016 au Carreau du Temple lors de la Fashion Week à Paris, le 28 juin 2015.