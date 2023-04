Laeticia Hallyday aux anges : grande étape franchie avec sa fille Jade, Jalil Lespert présent à leurs côtés

Jade Hallyday peut être très fière de son parcours. La jeune femme de 18 ans, fan de mode, intégrera à la rentrée prochaine le Otis College, une école d'art et de design de Los Angeles. Ses résultats scolaires lui ayant permis de faire partie de la future promotion, Jade Hallyday sera officiellement étudiante en mode pour l'année 2023/2024. Et en vue de ce nouveau départ dans les études, la future élève, comme les camarades qui la rejoindront, a été conviée dans les locaux pour une journée de présentation de l'établissement et des cursus proposés.

C'est en compagnie de sa maman Laeticia et de son beau-père Jalil Lespert, partie intégrante de sa vie désormais, que Jade Hallyday a découvert sa future école. Sur les stories Instagram postées par Laeticia Hallyday ce samedi 15 avril, on découvre le Otis College, les conférences auxquelles la famille a assisté, les salles de classe, l'immense extérieur de l'école pour souffler entre deux cours. Sur l'une des vidéos, on voit même Jade et Jalil très complices, des images qui font plaisir à voir et qui prouve bien que le cinéaste a décroché une jolie place dans le coeur de sa belle-fille.

Une maman fière

C'est le 8 avril dernier que Laeticia Hallyday a révélé la grande nouvelle à ses abonnés. On ne peut plus fière de sa fille aînée, elle avait tenu à lui dévoiler en personne qu'elle avait été acceptée au Otis College. C'est donc au cours d'une soirée en famille classique qu'elle lui avait annoncé son admission dans l'établissement.