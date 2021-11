Diaporama Laeticia Hallyday offre une chance inestimable à une jeune artiste de 21 ans

Laeticia Hallyday est allée au studio Guillaume Tell à Suresnes

Laeticia Hallyday et sa fille Joy - Inauguration de l'esplanade "Johnny Hallyday" et de la statue "Quelque chose de ..." sur le parvis de la salle de concert AccorHotels Arena Paris Bercy. Le 14 septembre 2021.

Laeticia Hallyday est allée au studio Guillaume Tell à Suresnes, le studio où Johnny enregistrait, avant d'aller à l'hôtel Costes à Paris le 16 novembre 2021.

Anne Hidalgo, Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy - Inauguration de l'esplanade "Johnny Hallyday" et de la statue "Quelque chose de ..." sur le parvis de la salle de concert AccorHotels Arena Paris Bercy. Le 14 septembre 2021.