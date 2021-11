Laeticia Hallyday offre une chance inestimable à une jeune artiste de 21 ans

Johnny Hallyday nous a quittés le 5 décembre 2017 mais la France ne se remettra jamais vraiment de cette absence. Et c'est pourquoi les hommages s'enchaînent, mois après mois, années après années. Le 14 septembre dernier, par exemple, une immense sculpture a été inaugurée aux abords de l'Accor Hotel Arena, salle dans laquelle un concert prestigieux a eu lieu, intitulé Que je t'aime, ce même jour. Sur la scène se sont enchaînés de grands noms de notre paysage musical, de Nolwenn Leroy à Patrick Bruel en passant par Christophe Maé et Amir. Mais une jeune inconnue est également montée sur les planches... et son passage n'a pas été diffusé lors du live retransmis sur France 2.

Cette jeune femme, c'est Agathe Roberts, la gagnante d'un concours organisé par Laeticia Hallyday et Warner Music France. Et en remportant la victoire, l'artiste a gagné trois lots. La possibilité de monter sur la scène de l'Accor Hotel Arena, le soir du concert hommage en première partie, d'abord. La possibilité d'inviter deux personnes de son choix pour assister à sa performance, ensuite. Et finalement, la possibilité d'enregistrer un single produit par la société Artistes et Promotion, sous la direction de la nouvelle compagne de Jalil Lespert, et qui sera distribué par WMF.