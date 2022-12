Diaporama : Lara Fabian : Sa rencontre avec son mari Gabriel grâce à sa fille Lou, elle raconte

1 / 16 Lara Fabian : Sa rencontre avec son mari Gabriel grâce à sa fille Lou, elle raconte

2 / 16 Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique en visite d'état au Canada assistent à un concert privé de Lara Fabian et de Alice on the Roof, au théâtre Rialto à Montréal. © BestImage

3 / 16 Exclusif - Concert de Lara Fabian à l'Olympia de Paris le 4 octobre 2022. La chanteuse aux 20 millions d'albums vendus partout dans le monde était de passage dans la capitale pour la tournée Beet Of qui rassemble 30 ans de tubes devenus cultes... Je t'aime, Je suis malade, Caruso, J'y crois encore, adagio .. autant de succès que le public a pu redécouvrir en live durant 2 soirées exceptionnelles .. Lara Fabian continue la route pour Strasbourg le 5 Octobre, Annecy, Genève, Lyon, Marseille, Montpellier et Le Cannet. En parallèle, Lara Fabian vient de sortir un livre de recette d'autobiographique, intitulé "Tout", dans lequel elle se livre à coeur ouvert au travers de 17 histoires personnelles jamais racontées, illustrées par des recettes de cuisine et photos issues de ses archives personnelles. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

4 / 16 Exclusif - Concert de Lara Fabian à l'Olympia de Paris le 3 octobre 2022. La chanteuse aux 20 millions d'albums vendus partout dans le monde était de passage dans la capitale pour la tournée Beet Of qui rassemble 30 ans de tubes devenus cultes... Je t'aime, Je suis malade, Caruso, J'y crois encore, adagio .. autant de succès que le public a pu redécouvrir en live durant 2 soirées exceptionnelles .. Lara Fabian continue la route pour Strasbourg le 5 Octobre, Annecy, Genève, Lyon, Marseille, Montpellier et Le Cannet. En parallèle, Lara Fabian vient de sortir un livre de recette d'autobiographique, intitulé "Tout", dans lequel elle se livre à coeur ouvert au travers de 17 histoires personnelles jamais racontées, illustrées par des recettes de cuisine et photos issues de ses archives personnelles. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

5 / 16 Lara Fabian - Front row du défilé "Walk Your Worth" By L'Oreal à l'Ecole Militaire lors de la fashion week PAP femme printemps / été 2023 le 2 octobre 2022. © Veeren / Clovis / Bestimage © BestImage, Veeren / Clovis

6 / 16 Lara Fabian - Arrivées à la soirée "Global Gift Gala" sur la Terrasse Mouton Cadet lors du 72ème Festival International du Film de Cannes, le 20 mai 2019. © BestImage

7 / 16 Info - "The Voice" renouvelle entièrement ses coachs - Lara Fabian - Arrivées à la soirée "Global Gift Gala" sur la Terrasse Mouton Cadet lors du 72ème Festival International du Film de Cannes, le 20 mai 2019. © BestImage

8 / 16 Lara Fabian en concert au Zenith de Paris, France, le 16 juin 2018. © BOV/Bestimage © BestImage, BOV

9 / 16 Exclusif - Lara Fabian - Enregistrement de l'émission "Les Années Bonheur", N°89, présentée par P.Sébastien, et diffusée le 15 décembre sur France 2. Le 2 octobre 2018 © Giancarlo Gorassini / Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini

10 / 16 Lara Fabian en concert au Zénith de Paris, France, le 16 juin 2018. © BOV/Bestimage © BestImage, BOV

11 / 16 Lara Fabian à l'inauguration du Parisian Hotel and Casino à Hong Kong, le 13 septembre 2016 © Jayne Russell via Zuma/Bestimage © BestImage, Jayne Russell via Zuma

12 / 16 Info - "The Voice" renouvelle entièrement ses coachs - Exclusif - No Tabloids - Lara Fabian - Enregistrement de l'émission "DiCaire Show", qui sera diffusée sur France 2 le 12 mars, à Paris. Le 7 mars 2016 © Denis Guignebourg / Bestimage © BestImage, Denis Guignebourg

13 / 16 Portrait de Lara Fabian © BestImage

14 / 16 Exclusif. Lara Fabian. Enregistrement de l'émission " Les Années Bonheur " présentée par Patrick Sébastien à La Plaine St Denis le 22 septembre. La diffusion est prévue le 10 octobre. © BestImage

15 / 16 Exclusif - Lara Fabian (habillee en Jitrois) - Vente aux encheres des Frimousses des Createurs au profit de l'Unicef pour les enfants du Darfour a l'hotel George V a Paris, le 2 decembre 2013. © BestImage