Lara Fabian : Sa rencontre avec son mari Gabriel grâce à sa fille Lou, elle raconte

Jour après jour, Lara Fabian va se retrouver face à son futur époux, sans même le savoir. "Je ne l'ai pas vraiment remarqué à ce moment-là. Je l'ai vu et revu. Mais comme j'étais dans un contexte professionnel, j'étais très concentrée. Ce jour-là, il était dans le public, il assistait à la masterclass et le destin va me le ramener plusieurs fois. Mais ce n'est pas moi qui vais le voir pour la première fois, c'est ma fille", a-t-elle ensuite dévoilé.

Rapidement sous le charme, sa fille Lou joue les rôles d'entremetteuse. "Ensuite, elle me dit qu'elle vient de voir un magicien très gentil et qu'elle le trouve beau... Lou était attirée par le talent qu'a mon mari et par le fait que ce soir-là il était en représentation. Et comme ma fille manifeste son émerveillement, alors je finis par tourner mon regard vers Gabriel", a-t-elle ensuite raconté. Une belle histoire qui histoire qui s'est soldée par un mariage, en juin 2013. Une idylle qui dure encore aujourd'hui !