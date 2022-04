Diaporama Lara Fabian surprend en décolleté plongeant : son look fait sensation !

Lara Fabian et son mari Gabriel Di Giorgio assistent à la ducasse de Mons ou Doudou, une fête locale basée sur des traditions ancestrales qui a lieu tous les ans à Mons, en Belgique. L'origine de la fête remonte au Moyen Âge. Lara Fabian était accompagnée par Elio Di Rupo, Maire ( Bourgmestre ) de la ville de Mons et Président du Parti socialiste belge. Belgique, Mons, 22 mai 2016

Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique en visite d'état au Canada assistent à un concert privé de Lara Fabian et de Alice on the Roof, au théâtre Rialto à Montréal. Canada, Montréal, 16 mars 2018.