Lara Fabian surprend en décolleté plongeant : son look fait sensation !

Sa fille Lou lui ressemble tant

Cet épanouissement, Lara Fabian le doit en grande partie à une vie de famille équilibrée. Et sa fille Lou lui procure la plus grande fierté. À 14 ans, la fille du producteur Gérard Pullicino est déjà le parfait sosie de sa mère. Discrète sur sa vie privée, la chanteuse de 52 ans acceptait néanmoins de faire quelques confidences sur l'adolescente en 2019 à nos confrères de Paris Match. "C'est une enfant solaire. Elle se lève et se couche de bonne humeur, a-t-elle fait savoir. Elle cuisine en chantant, part à ses cours de ballet en sautillant. Elle aime la vie. Parfois, elle se pose, me regarde et me dit : 'Merci maman, quelle belle journée !' Elle est libre dans sa tête, et ça, ça n'a pas de prix." Et si Lou ressemble tant à sa maman, elle n'a néanmoins pas encore été piquée par sa passion pour la chanson mais a jeté son dévolu sur un tout autre univers : celui de la pâtisserie. "Je trouve cette passion géniale", avait-elle confié à Télé-Loisirs.