Lara Fabian : Coincée chez elle, la chanteuse s'explique...

Installée depuis quelques années maintenant au Québec, Lara Fabian profite de sa vie de famille dans les grands espaces. Mais cela ne l'empêche pas de poursuivre sa carrière. La chanteuse a ainsi accepté de devenir la directrice de la nouvelle saison de l'émission Star Académie. Une tâche parfois difficile à assurer...

En effet, sur son compte Instagram la star a amusé ses followers en dévoilant une récente mésaventure. En raison de l'hiver sans fin qui s'est installé au Québec, elle doit composer avec la neige et ses dégâts. "J'ai pas pu quitter la maison ce matin à cause des conditions météos, je suis en direct du MELS [plateau des studios de l'émission, NDLR] grâce au 24/7", a-t-elle commenté. "Et vous bloqués aussi à cause de la météo ?#tempetedeneige", a-t-elle demandé à ses abonnés en légende de sa publication. Certains fans français ont ri de la situation évoquant de leur côté le fait d'être bloqués chez eux à cause des récentes grèves à la RATP.