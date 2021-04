Diaporama Le prince Andrew accusé d'abus sexuels : 7 millions de dollars pour passer au détecteur de mensonge...

Le prince Harry, duc de Sussex, Le prince Andrew, duc d'York, et Le prince Edward, comte de Wessex - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.

Le prince Charles, prince de Galles, La princesse Anne, Le prince Andrew, duc d'York, Le prince Edward, comte de Wessex, Peter Phillips et Sir Timothy Laurence - Funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.

L'archevêque de Canterbury et primat de la Communion anglicane Justin Welby, La reine Elisabeth II d'Angleterre et Le prince Andrew, duc d'York, - Funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.

Photo du prince Andrew et Virginia Giuffre (Roberts) à l'époque des faits présumés d'agressions sexuelles sur mineur. Interview de Virginia Giuffre diffusée à la BBC, 2019.

Le prince Andrew, duc d'York, à son arrivée au château de Windsor, au lendemain du décès du prince Philip, duc d'Edimbourg. Le 10 avril 2021 10 April 2021. Prince Andrew, Duke of York, arrives at Windsor Castle.

Annie Farmer et Virginia Giuffre (victimes présumées de Jeffrey Epstein) avec l'avocat David Boies devant la Cour fédérale de Manhattan, à New York, en 2019.

18 / 20

La reine Elisabeth II et son mari et le prince Philip, Duc d'Edimbourg avec le prince Andrew, duc d'York - La reine Elisabeth II, La reine Elisabeth II d'Angleterre assiste au Derby d'Epsom 2016, course hippique à Epsom le 4 juin 2016.