Diaporama : Le prince Harry, roi à la place de William ? Une folle prédiction agite la Toile

1 / 18 Le prince Harry, roi à la place de William ? Une folle prédiction agite la Toile

2 / 18 Le prince Charles, prince de Galles, le prince William, duc de Cambridge et le prince Harry visitent les tunnels de Vimy lors des commémorations des 100 ans de la bataille de Vimy, dans laquelle de nombreux Canadiens ont trouvé la mort lors de la Première Guerre mondiale, au Mémorial national du Canada, à Vimy, France.



© Purepeople BestImage

3 / 18 Le prince William, prince de Galles et Le prince Harry, duc de Sussex - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © Hannah McKay / PA via Bestimage



© Purepeople BestImage, © Hannah McKay / PA via Bestimage

4 / 18 Le prince Edward, duc de Kent, Le roi Charles III d'Angleterre, Le prince William, prince de Galles - Procession pédestre des membres de la famille royale depuis la grande cour du château de Windsor (le Quadrangle) jusqu'à la Chapelle Saint-Georges, où se tiendra la cérémonie funèbre des funérailles d'Etat de reine Elizabeth II d'Angleterre. Windsor, le 19 septembre 2022



© Purepeople BestImage

5 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex, La princesse Anne,Timothy Laurence (Tim) - Procession pédestre des membres de la famille royale depuis la grande cour du château de Windsor (le Quadrangle) jusqu'à la Chapelle Saint-Georges, où se tiendra la cérémonie funèbre des funérailles d'Etat de reine Elizabeth II d'Angleterre. Windsor, le 19 septembre 2022



© Purepeople BestImage

6 / 18 Le roi Charles III d'Angleterre, la reine consort Camilla Parker Bowles, la princesse Anne, Timothy Laurence, le prince Andrew, duc d'York, le prince Edward, comte de Wessex, la comtesse Sophie de Wessex, le prince de Galles William, le prince Harry, duc de Sussex, le prince Andrew, duc d'York, Peter Phillips - Intérieur - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres. Le 14 septembre 2022



© Purepeople BestImage

7 / 18 Le prince William, Catherine Kate Middleton la duchesse de Cambridge enceinte, Meghan Markle et son fiancé le prince Harry - La famille royale d'Angleterre arrive à la messe de Noël à l'église Sainte-Marie-Madeleine à Sandringham, le 25 décembre 2017.



© Purepeople BestImage

8 / 18 Kate Catherine Middleton, enceinte et le prince William, duc de Cambridge avec le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle, Le prince Charles, prince de Galles et Camilla Parker Bowles, La reine Elisabeth II et le prince Philip Duc d'Édimbourg - La famille royale d'Angleterre arrive à l'église St Mary Magdalene pour la messe de Noël à Sandringham le 25 décembre 2017



© Purepeople BestImage

9 / 18 Le prince William, duc de Cambridge et le prince Harry lors de la premiere de Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi au Royal Albert Hall à Londres le 12 décembre 2017.



© Purepeople BestImage

10 / 18 Le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, et le prince Harry assistent à la cérémonie de remise de diplômes des apprentis Coach Core au London Stadium. Londres, le 18 octobre 2017.



© Purepeople BestImage

11 / 18 Le prince William, Catherine Kate Middleton, la duchesse de Cambridge (enceinte) et le prince Harry à la réception "World mental health day" au palais de Buckingham à Londres, le 10 octobre 2017.



© Purepeople BestImage

12 / 18 Le prince William et le prince Harry lors de la visite du Sunken Garden dédié à la mémoire de Lady Diana à Londres le 30 août 2017.



© Purepeople BestImage

13 / 18 Le prince William, duc de Cambridge et le prince Harry participent au tournoi de polo "The Jerudong Park Trophy" au club de Cirencester et sortent vainqueur du match à Cirencester le 15 juillet 2017



© Purepeople BestImage

14 / 18 Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la princesse Eugenie d'York, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Philip, duc d'Edimbourg, Catherine Kate Middleton , duchesse de Cambridge, la princesse Charlotte, le prince George et le prince William, duc de Cambridge - La famille royale d'Angleterre assiste à la parade "Trooping the colour" à Londres le 17 juin 2017.



© Purepeople BestImage

15 / 18 Le prince Charles, prince de Galles, le prince William, duc de Cambridge et le prince Harry visitent les tranchées de Vimy lors des commémorations des 100 ans de la bataille de Vimy, (100 ans jour pour jour, le 9 avril 1917) dans laquelle de nombreux Canadiens ont trouvé la mort lors de la Première Guerre mondiale, au Mémorial national du Canada, à Vimy, France, le 9 avril 2017.



© Purepeople BestImage

16 / 18 Le prince Charles, prince de Galles, le prince William, duc de Cambridge et le prince Harry lors des commémorations des 100 ans de la bataille de Vimy, (100 ans jour pour jour, le 9 avril 1917) dans laquelle de nombreux Canadiens ont trouvé la mort lors de la Première Guerre mondiale, au Mémorial national du Canada, à Vimy, France, le 9 avril 2017.



© Purepeople BestImage

17 / 18 Le prince Harry - Service of hope, messe en l'honneur des victimes de l'attentat de Londres à l'abbaye de Westminster à Londres. Le 5 avril 2017



© Purepeople BestImage