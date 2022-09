Le prince Harry, roi à la place de William ? Une folle prédiction agite la Toile

Les Britanniques se font progressivement à la nouvelle grande figure de la monarchie. Difficile d'oublier la reine Elizabeth II, dont les 70 années de règne ne seront sans doute jamais égalées, mais le roi Charles III a bel et bien pris sa place depuis ce jeudi 8 septembre et l'annonce officielle de sa mort au monde entier. Charles souverain, l'ordre de succession au trône est bouleversé. Ainsi, le prince George, fils aîné de Kate Middleton et du prince William, devrait succéder à son père, en deuxième position. À moins qu'un événement inattendu ne vienne tout bouleverser.

C'est un sacré retournement de situation que Nostradamus a en tout cas vu dans l'avenir. Le site The Sun indique que l'auteur Mario Reading, auteur de Nostradamus: Complete Prophecies for the Future, y fait part d'une prédiction étonnante : "Parce qu'ils désapprouvent son divorce, un homme sera considéré comme illégitime. Le peuple se débarrassera du roi des îles. Un homme qui ne devait pas être roi prendra sa place." Il se pourrait donc que le prince Harry monte sur le trône.

Si les théories de Nostradamus se sont avérées vraies la plupart du temps (il avait notamment prédit la mort de la reine Elizabeth II en 2022 à l'âge de 96 ans), toutes ne se sont pas réalisées. A priori, peu de chance de voir le prince Harry monter sur le trône, lui qui semble détester les règles du protocole et a plus que jamais tenu à s'éloigner du clan Windsor. Qui plus est, le prince William et ses trois enfants, George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, sont respectivement 2ème, 3ème et 4ème dans l'ordre de succession alors que le prince Harry n'est que 5ème.

Il faudrait donc que le prince William et ses trois enfants soient tous dans l'incapacité de régner sur le Royaume-Uni pour qu'il y ait un mince espoir de voir Harry prendre la place de son père. Il faudrait déjà que le roi Charles III abdique. Malgré la mauvaise réputation qui lui a longtemps collé à la peau, le nouveau Souverain a gagné en popularité en l'espace de quelques jours. Et il a lui aussi fait la promesse de servir le peuple britannique aussi longtemps que la vie le lui permettra. Céder son trône n'est donc pas à l'ordre du jour...