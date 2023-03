Diaporama : Le prince Harry, sous champignons hallucinogènes chez Courteney Cox : la star de Friends dément

6 / 17

"Je me souviens qu'après un certain temps, je me suis levé et j'ai erré dans la maison pour utiliser les toilettes. À côté des toilettes, il y avait une poubelle ronde en argent, du genre avec une pédale pour ouvrir le couvercle. J'ai regardé la poubelle. J'ai regardé ailleurs. Puis c'est devenu... une tête" révélait Harry dans les pages de son autobiographie. Le prince Harry au lancement de la campagne "Made by sport" à Londres le 12 juin 2019. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage