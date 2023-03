Le prince Harry, sous champignons hallucinogènes chez Courteney Cox : la star de Friends dément

Les mémoires du prince Harry n'ont pas été écrites dans le seul but de taper sur la famille royale britannique. Le duc de Sussex se penche aussi sur le tracé de sa vie et tout son parcours, de ses premiers pas à son départ en Amérique avec Meghan Markle et la naissance de ses deux enfants, Archie et Lilibet, respectivement âgés de 3 ans et 1 an. Il revient également sur ses frasques et les folles soirées de sa jeunesse. Il avait également révélé avoir été logé chez Courteney Cox, indémodable Monica dans Friends, lors d'un passage à Los Angeles avec des amis à l'époque.

"Nous nous sommes installés chez Courteney Cox, une copine de la petite amie de Thomas [l'un de ses amis, ndlr]. Elle partait pour le boulot et ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'on squatte chez elle" écrit-il. Pris d'une soudaine envie de grignoter, le prince a ouvert le frigo et a indiqué être tombé sur "une énorme boîte de chocolats aux champignons hallucinogènes" et en avoir dégusté, provoquant chez lui des hallucinations.

Interrogée par Variety, Courteney Cox, restée jusque-là silencieuse, s'est enfin exprimée sur l'affaire et a donné sa version des faits. Oui, le prince Harry a bel et bien été l'un de ses invités : "Il est resté ici quelques jours, probablement deux ou trois. C'est quelqu'un de très gentil" a-t-elle confié. Pour autant, pas de produits hallucinogènes d'après elle : "Je ne dis pas qu'il y avait des champignons ! Je ne les distribuais certainement pas" a-t-elle fait savoir. Si elle a avoué ne pas encore avoir lu le livre, l'actrice de 58 ans ne devrait plus tarder : "J'ai envie de l'écouter, car j'ai entendu dire qu'il était très divertissant. Mais oui, on m'en a parlé."

La poubelle est devenue une tête

Le prince Harry n'est pas près d'oublier son passage chez l'actrice, l'une de ses idoles lui qui est fan de la série Friends. Après avoir "gobé" quelques champignons, le frère du prince William a apparemment plongé dans un autre univers : "Je me souviens qu'après un certain temps, je me suis levé et j'ai erré dans la maison pour utiliser les toilettes. À côté des toilettes, il y avait une poubelle ronde en argent, du genre avec une pédale pour ouvrir le couvercle. J'ai regardé la poubelle. J'ai regardé ailleurs. Puis c'est devenu... une tête."

D'après le récit de son "trip merveilleux", les hallucinations du prince ne se sont pas arrêtées là : "J'ai appuyé sur la pédale et la tête a ouvert la bouche. Un énorme sourire ouvert. J'ai ri, me suis détourné. [...] Maintenant, les toilettes sont devenues une tête aussi. Le bol était sa gueule béante, les gonds du siège étaient ses yeux d'argent perçants. Il a dit, 'Aaah.'' Pas certain que cette petite anecdote ait fait rire du côté de Windsor...