Diaporama : Le prince Harry trahi, "il avait envie de m'assassiner" : ce rendez-vous familial qui a tout fait basculer

2 / 20

Le prince Harry a dévoilé dans ses mémoires les coulisses de la réunion de crise organisée à Sandringham avec William, Elizabeth II et Charles avant leur départ. Le prince Harry lors du déjeuner "Lord Mayor's Big Curry Lunch" au Guildhall à Londres. Le prince Harry, duc de Sussex, participe à la douzième édition du Big Curry Lunch du Lord Mayor au profit des trois organismes de bienfaisance du service national: ABF The Soldiers 'Charity, la Royal Navy et Royal Marines Charity et le Royal Air Force Benevolent Fund. Le déjeuner, organisé par le maire de la ville de Londres, a permis de collecter plus de 1,9 million de livres sterling depuis 2008 et devrait atteindre le cap des 2 millions de livres sterling cette année. Cet argent servira à soutenir les soldats et les anciens combattants ayant servi Irak et Afghanistan. À son arrivée, le prince a reçu un cadeau de Zofia Zdenkowska, âgée de 4 ans, et a reçu des cadeaux pour son futur bébé. © BestImage, EXPRESS SYNDICATION / BESTIMAGE