Le prince Harry trahi, "il avait envie de m'assassiner" : ce rendez-vous familial qui a tout fait basculer

Si le monde entier a longtemps pensé que quitter la monarchie était une décision non communiquée à la famille royale britannique avant de l'officialiser, le prince Harry a rétabli sa vérité. Non, Meghan et lui n'ont pas tout organisé dans le dos des membres les plus actifs des Windsor, dont la reine Elizabeth II. Cette option, le duc de Sussex en avait discuté au préalable avec la reine Elizabeth, son père, encore prince à l'époque, et son frère, le prince William.

Tous s'étaient réunis à Sandringham, où ils avaient jusqu'alors l'habitude de se réunir pour les fêtes de Noël, afin de discuter des modalités de départ. Mais ce "sommet" comme il fut surnommé ne s'est pas déroulé comme prévu. Dans les pages de ses mémoires, le papa d'Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an, annonce que plusieurs options se sont offertes à lui. Cinq pour être précis mais qu'une seule d'entre elles était en réalité déjà décidée sans qu'il n'ait vraiment l'opportunité d'y redire quoique ce soit.

L'ambiance était glaciale selon ses dires, la haine de William envers Harry étant palpable : "Willy est entré et m'a regardé comme s'il avait envie de m'assassiner." La suite n'a fait qu'envenimer les choses puisqu'Harry a constaté que le clan avait en réalité déjà décidé pour lui : "La famille, bien sûr, m'a poussé à choisir l'option 1. [...] Finalement, [William] s'est levé et il a fait le tour de la table en distribuant le premier jet d'un communiqué que le palais allait bientôt publier : "Vous aviez déjà rédigé une déclaration ? Avant toute discussion ? Vous annoncez l'option 5 ? En d'autres termes, c'était couru d'avance pendant tout ce temps ?" Résigné et déçu, le prince Harry a finalement insisté sur l'importance de garder un service de sécurité pour sa famille.

Une demande complexe

Justement, cette garde rapprochée pour les déplacements de Meghan, Harry et les enfants posent souci. Le duc de Sussex a même entamé une procédure judiciaire à l'encontre du ministère de l'Intérieur britannique pour avoir refusé cette faveur. Si le dénouement de l'affaire débutée en septembre 2021 devrait a priori avoir lieu au mois d'avril, Scotland Yard n'est pas décidée à changer son fusil d'épaule. Harry a souhaité s'écarter de la monarchie britannique, il doit en payer les conséquences.