Diaporama Le prince Louis a 3 ans : nouvelle photo signée Kate Middleton, c'est le sosie de George !

Le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Le prince William, duc de Cambridge et Kate Middleton, duchesse de Cambridge, visitent le centre RAF Air Cadets à Londres, quelques jours après les obsèques du Prince Philip.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont assisté à un spectacle donné en l'honneur des personnes qui ont été mobilisées pendant la pandémie au Palladium à Londres, Royaume Uni, le 11 décembre 2020.

Le prince William et Kate Middleton présentent leur troisième enfant, le prince Louis, devant l'hôpital St Marys de Londres, le 23 avril 2018.

Le prince William, duc de Cambridge, Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, et leurs enfants, la princesse Charlotte, le prince George et le prince Louis - La famille royale d'Angleterre lors du baptême du prince Louis en la chapelle St James à Londres. Le 9 juillet 2018

Elizabeth II, son mari le prince Philip et leurs arrières-petits-enfants au château de Balmoral en 2018. Photo dévoilé sur Instagram en avril 2021.

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge avec ses enfants, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge et le prince Louis de Cambridge lors d'un match de polo de bienfaisance King Power Royal Charity Polo Day à Wokinghan, comté de Berkshire, Royaume Uni, le 10 juillet 2019.

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge et le prince Louis de Cambridge lors d'un match de polo de bienfaisance King Power Royal Charity Polo Day à Wokinghan, comté de Berkshire, Royaume Uni, le 10 juillet 2019.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Andrew, duc d'York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, la princesse Beatrice d'York, la princesse Eugenie d'York, la princesse Anne - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.